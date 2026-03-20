Börse Frankfurt in Rot: MDAX mittags schwächer

Der MDAX zeigt sich heute kaum verändert.

Am Freitag gibt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 28 414,80 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 349,685 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,735 Prozent stärker bei 28 632,02 Punkten, nach 28 423,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 28 928,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 083,09 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,65 Prozent zurück. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.02.2026, den Wert von 31 823,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 361,46 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 29 102,20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 8,28 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 083,09 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3,75 Prozent auf 34,29 EUR), HOCHTIEF (+ 2,62 Prozent auf 408,00 EUR), AUTO1 (+ 2,39 Prozent auf 15,42 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,30 Prozent auf 97,90 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,98 Prozent auf 13,38 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Bechtle (-11,05 Prozent auf 26,72 EUR), K+S (-7,93 Prozent auf 15,44 EUR), RENK (-2,75 Prozent auf 53,01 EUR), RATIONAL (-2,52 Prozent auf 639,50 EUR) und TeamViewer (-2,42 Prozent auf 4,36 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 145 612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 32,842 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at