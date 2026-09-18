Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Mit dem MDAX geht es am Freitag abwärts.

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,50 Prozent tiefer bei 31 291,63 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 351,284 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,085 Prozent leichter bei 31 421,44 Punkten, nach 31 448,12 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 31 563,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 289,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,798 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 839,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der MDAX auf 32 665,55 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 470,71 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 9,48 Prozent auf 76,25 EUR), RENK (+ 4,47 Prozent auf 41,83 EUR), AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 35,12 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,34 Prozent auf 87,30 EUR) und AUTO1 (+ 1,56 Prozent auf 18,83 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Salzgitter (-3,99 Prozent auf 53,00 EUR), AUMOVIO (-3,33 Prozent auf 36,25 EUR), freenet (-3,27 Prozent auf 24,28 EUR), Bilfinger SE (-2,95 Prozent auf 57,60 EUR) und Porsche Automobil (-2,88 Prozent auf 29,01 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 824 850 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 42,366 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,19 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at