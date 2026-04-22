Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich schwächer

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,43 Prozent auf 31 212,43 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 375,046 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,432 Prozent auf 31 483,30 Punkte an der Kurstafel, nach 31 347,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31 208,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 514,08 Zähler.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der MDAX auf 27 796,28 Punkte taxiert. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 31 687,04 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 27 278,11 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,751 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit K+S (+ 7,30 Prozent auf 15,88 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,20 Prozent auf 97,95 EUR), LANXESS (+ 2,81) Prozent auf 18,68 EUR), HOCHTIEF (+ 2,65 Prozent auf 464,40 EUR) und Salzgitter (+ 2,25 Prozent auf 52,25 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil TUI (-3,69 Prozent auf 6,93 EUR), Delivery Hero (-2,95 Prozent auf 19,72 EUR), KION GROUP (-2,77 Prozent auf 44,59 EUR), Nemetschek SE (-2,73 Prozent auf 66,00 EUR) und Lufthansa (-2,47 Prozent auf 7,51 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6 430 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,643 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at