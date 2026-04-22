Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Marktbericht
|
22.04.2026 15:59:02
Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich schwächer
Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,43 Prozent auf 31 212,43 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 375,046 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,432 Prozent auf 31 483,30 Punkte an der Kurstafel, nach 31 347,93 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 31 208,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 514,08 Zähler.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der MDAX auf 27 796,28 Punkte taxiert. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 31 687,04 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 27 278,11 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,751 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit K+S (+ 7,30 Prozent auf 15,88 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,20 Prozent auf 97,95 EUR), LANXESS (+ 2,81) Prozent auf 18,68 EUR), HOCHTIEF (+ 2,65 Prozent auf 464,40 EUR) und Salzgitter (+ 2,25 Prozent auf 52,25 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil TUI (-3,69 Prozent auf 6,93 EUR), Delivery Hero (-2,95 Prozent auf 19,72 EUR), KION GROUP (-2,77 Prozent auf 44,59 EUR), Nemetschek SE (-2,73 Prozent auf 66,00 EUR) und Lufthansa (-2,47 Prozent auf 7,51 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6 430 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,643 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Salzgitter
|
23.04.26
|EQS-HV: Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in Wolfsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
23.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
22.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
22.04.26
|MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
21.04.26
|ANALYSE-FLASH: Citigroup belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
21.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 36 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Salzgitter
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|24.03.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|19,28
|0,05%
|freenet AG
|26,96
|0,00%
|HOCHTIEF AG
|457,60
|-0,69%
|K+S AG
|16,06
|2,75%
|KION GROUP AG
|44,35
|-3,29%
|LANXESS AG
|17,58
|-3,62%
|Lufthansa AG
|7,27
|-2,10%
|Nemetschek SE
|63,80
|-0,78%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,25
|-0,87%
|Salzgitter
|48,22
|-2,07%
|Schaeffler AG
|7,91
|-6,17%
|TUI AG
|6,39
|-4,28%
|WACKER CHEMIE AG
|95,20
|-1,81%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 238,34
|-1,99%