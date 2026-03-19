Börse Frankfurt in Rot: MDAX rauscht am Nachmittag ab

Um 15:41 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 3,14 Prozent auf 28 592,43 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 349,918 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,657 Prozent auf 29 325,58 Punkte an der Kurstafel, nach 29 519,42 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 29 338,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 426,14 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 479,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 361,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 644,73 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,71 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 28 426,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit IONOS (+ 11,03 Prozent auf 23,65 EUR), United Internet (+ 3,87 Prozent auf 26,86 EUR), Nemetschek SE (+ 2,94 Prozent auf 69,95 EUR), TeamViewer (+ 0,99 Prozent auf 4,49 EUR) und RATIONAL (+ 0,90 Prozent auf 673,50 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen LANXESS (-8,16 Prozent auf 12,27 EUR), AUTO1 (-7,66 Prozent auf 15,67 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,96 Prozent auf 35,00 EUR), TAG Immobilien (-6,59 Prozent auf 13,18 EUR) und LEG Immobilien (-6,25 Prozent auf 57,75 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 127 182 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,887 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Mit 7,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at