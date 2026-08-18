thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Kursentwicklung 18.08.2026 17:58:50

Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus

Mit dem MDAX ging es am Abend abwärts.

Am Dienstag sank der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,42 Prozent auf 31 896,39 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 357,803 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,356 Prozent leichter bei 32 241,91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 356,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 306,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 859,64 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 31 864,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der MDAX bei 31 440,09 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Wert von 30 993,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,96 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3,14 Prozent auf 62,45 EUR), freenet (+ 1,35 Prozent auf 24,06 EUR), Bechtle (+ 1,21) Prozent auf 35,16 EUR), RTL (+ 1,12 Prozent auf 31,60 EUR) und Talanx (+ 1,09 Prozent auf 120,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-8,77 Prozent auf 38,48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,09 Prozent auf 77,80 EUR), Siltronic (-6,96 Prozent auf 83,55 EUR), JENOPTIK (-5,87 Prozent auf 40,12 EUR) und Elmos Semiconductor (-5,70 Prozent auf 145,60 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 733 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,726 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,70 -8,38% AIXTRON SE
Bechtle AG 35,18 1,03% Bechtle AG
Elmos Semiconductor 145,40 -5,46% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,98 1,10% freenet AG
JENOPTIK AG 40,06 -5,47% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,89 -1,89% Lufthansa AG
Nemetschek SE 62,25 2,81% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,22 -0,15% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,17 -0,14% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 31,50 0,32% RTL
Siltronic AG 83,75 -6,27% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 78,15 -7,41% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Talanx AG 120,10 1,01% Talanx AG
thyssenkrupp AG 13,19 -4,90% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 839,83 -1,60%

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