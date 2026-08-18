thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Kursentwicklung
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18.08.2026 17:58:50
Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus
Am Dienstag sank der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,42 Prozent auf 31 896,39 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 357,803 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,356 Prozent leichter bei 32 241,91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 356,98 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 306,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 859,64 Einheiten.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 31 864,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der MDAX bei 31 440,09 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Wert von 30 993,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,96 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3,14 Prozent auf 62,45 EUR), freenet (+ 1,35 Prozent auf 24,06 EUR), Bechtle (+ 1,21) Prozent auf 35,16 EUR), RTL (+ 1,12 Prozent auf 31,60 EUR) und Talanx (+ 1,09 Prozent auf 120,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-8,77 Prozent auf 38,48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,09 Prozent auf 77,80 EUR), Siltronic (-6,96 Prozent auf 83,55 EUR), JENOPTIK (-5,87 Prozent auf 40,12 EUR) und Elmos Semiconductor (-5,70 Prozent auf 145,60 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 733 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,726 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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15:58
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
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15:58
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|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Extraordinary General Meeting elects new members to the Supervisory Board (EQS Group)
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|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Außerordentliche Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat (EQS Group)
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12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.at)
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12:26
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09:28
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Analysen zu thyssenkrupp AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|38,70
|-8,38%
|Bechtle AG
|35,18
|1,03%
|Elmos Semiconductor
|145,40
|-5,46%
|freenet AG
|23,98
|1,10%
|JENOPTIK AG
|40,06
|-5,47%
|Lufthansa AG
|7,89
|-1,89%
|Nemetschek SE
|62,25
|2,81%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,22
|-0,15%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,17
|-0,14%
|RTL
|31,50
|0,32%
|Siltronic AG
|83,75
|-6,27%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|78,15
|-7,41%
|Talanx AG
|120,10
|1,01%
|thyssenkrupp AG
|13,19
|-4,90%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 839,83
|-1,60%
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