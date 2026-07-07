Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt mittags

Um 12:10 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 33 103,57 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 361,263 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,285 Prozent auf 33 386,11 Punkte an der Kurstafel, nach 33 291,24 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 33 498,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 33 067,65 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der MDAX 32 466,60 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 733,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 746,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,86 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 2,25 Prozent auf 48,10 EUR), Nemetschek SE (+ 1,98 Prozent auf 59,10 EUR), Evonik (+ 1,63 Prozent auf 16,20 EUR), PUMA SE (+ 1,58 Prozent auf 28,37 EUR) und KION GROUP (+ 1,44 Prozent auf 44,47 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,29 Prozent auf 78,45 EUR), JENOPTIK (-9,25 Prozent auf 39,64 EUR), Siltronic (-8,17 Prozent auf 84,25 EUR), AIXTRON SE (-7,22 Prozent auf 46,41 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,87 Prozent auf 164,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 306 295 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41,979 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,84 zu Buche schlagen. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,64 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at