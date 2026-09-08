JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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MDAX-Performance 08.09.2026 09:28:53

Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der MDAX setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag fällt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 32 393,19 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 359,286 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,203 Prozent auf 32 339,73 Punkte an der Kurstafel, nach 32 405,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 465,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 327,01 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 32 407,20 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 32 125,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 454,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,56 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 3,40 Prozent auf 46,83 EUR), RENK (+ 2,37 Prozent auf 43,58 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,04 Prozent auf 77,40 EUR), Nordex (+ 1,73 Prozent auf 41,12 EUR) und K+S (+ 1,42 Prozent auf 17,13 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,77 Prozent auf 74,80 EUR), AUMOVIO (-1,72 Prozent auf 37,05 EUR), Schaeffler (-1,63 Prozent auf 7,22 EUR), JENOPTIK (-1,51 Prozent auf 40,38 EUR) und thyssenkrupp (-1,44 Prozent auf 15,43 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 168 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,802 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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29.07.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 38,50 2,53% AUMOVIO
DWS Group GmbH & Co. KGaA 77,20 0,46% DWS Group GmbH & Co. KGaA
freenet AG 24,54 0,90% freenet AG
JENOPTIK AG 40,40 -0,98% JENOPTIK AG
K+S AG 17,22 2,38% K+S AG
KION GROUP AG 48,22 6,42% KION GROUP AG
Nordex AG 41,02 1,38% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 29,44 2,29% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,33 2,00% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 43,22 1,01% RENK
Schaeffler AG 7,40 1,09% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 74,45 -2,17% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,33 -2,17% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 445,08 0,12%

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