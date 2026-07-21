Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert mittags

Am zweiten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 31 659,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 350,697 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 31 719,68 Punkte an der Kurstafel, nach 31 680,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 563,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 790,31 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 32 638,42 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 347,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, notierte der MDAX bei 31 339,69 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,20 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,23 Prozent auf 80,15 EUR), AIXTRON SE (+ 4,03 Prozent auf 40,77 EUR), Schaeffler (+ 3,53 Prozent auf 8,21 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,42 Prozent auf 157,20 EUR) und JENOPTIK (+ 2,75 Prozent auf 39,62 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Sartorius vz (-8,09 Prozent auf 218,20 EUR), WACKER CHEMIE (-2,58 Prozent auf 85,00 EUR), AUTO1 (-2,39 Prozent auf 24,52 EUR), Salzgitter (-2,06 Prozent auf 54,60 EUR) und Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 55,05 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 172 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,997 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at