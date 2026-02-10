Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent leichter bei 31 881,55 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 373,103 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,068 Prozent auf 31 944,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 965,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 839,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 995,00 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 32 167,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 141,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, notierte der MDAX bei 27 283,95 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 8,65 Prozent auf 21,10 EUR), AIXTRON SE (+ 5,78 Prozent auf 22,34 EUR), Evonik (+ 5,74 Prozent auf 15,85 EUR), Ströer SE (+ 4,49 Prozent auf 34,90 EUR) und Porsche vz (+ 3,42 Prozent auf 40,88 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen IONOS (-8,06 Prozent auf 23,95 EUR), AUTO1 (-6,32 Prozent auf 22,82 EUR), TeamViewer (-5,68 Prozent auf 5,57 EUR), Nordex (-4,62 Prozent auf 32,18 EUR) und TUI (-4,56 Prozent auf 8,92 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 948 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 35,579 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die Ströer SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

