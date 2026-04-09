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Kursverlauf 09.04.2026 09:29:08

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Start schwächer

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Start schwächer

Das macht der MDAX aktuell.

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,64 Prozent leichter bei 30 100,22 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,258 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,369 Prozent tiefer bei 30 183,26 Punkten, nach 30 295,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 211,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 081,73 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 3,83 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 875,10 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der MDAX mit 32 167,17 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der MDAX auf 24 866,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,84 Prozent nach. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 2,59 Prozent auf 46,74 EUR), K+S (+ 1,64 Prozent auf 16,10 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,20 Prozent auf 33,66 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,13 Prozent auf 89,50 EUR) und LANXESS (+ 0,91 Prozent auf 17,79 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TUI (-3,41 Prozent auf 6,97 EUR), Lufthansa (-3,35 Prozent auf 7,85 EUR), DWS Group GmbH (-2,80 Prozent auf 55,55 EUR), Nemetschek SE (-2,68 Prozent auf 63,50 EUR) und HENSOLDT (-2,48 Prozent auf 80,84 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 574 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,454 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

2026 präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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DWS Group GmbH & Co. KGaA 56,35 -1,49% DWS Group GmbH & Co. KGaA
flatexDEGIRO AG 33,90 2,36% flatexDEGIRO AG
freenet AG 27,40 -0,65% freenet AG
HENSOLDT 80,96 -1,36% HENSOLDT
K+S AG 15,98 0,95% K+S AG
LANXESS AG 17,73 0,40% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,86 -1,26% Lufthansa AG
Nemetschek SE 63,85 -2,37% Nemetschek SE
Nordex AG 46,42 2,61% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 40,61 0,02% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 38,92 -1,87% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
TUI AG 7,14 -0,50% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 87,60 -0,45% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 028,30 -0,88%

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