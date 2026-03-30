Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart schwächer

Der MDAX setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent auf 27 564,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 331,129 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,581 Prozent tiefer bei 27 494,89 Punkten, nach 27 655,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 27 462,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 564,08 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 31 560,34 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 30 617,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der MDAX-Kurs bei 27 852,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,03 Prozent nach unten. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 2,55 Prozent auf 18,11 EUR), JENOPTIK (+ 2,40 Prozent auf 27,34 EUR), CTS Eventim (+ 2,04 Prozent auf 49,92 EUR), RTL (+ 1,97 Prozent auf 36,30 EUR) und Sartorius vz (+ 1,55 Prozent auf 210,00 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-5,02 Prozent auf 15,79 EUR), AUTO1 (-2,13 Prozent auf 15,19 EUR), Nordex (-1,69 Prozent auf 42,94 EUR), TUI (-1,63 Prozent auf 6,52 EUR) und DEUTZ (-1,62 Prozent auf 8,22 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 536 672 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,479 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent.

Redaktion finanzen.at