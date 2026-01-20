Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,03 Prozent leichter bei 17 826,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 97,593 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,500 Prozent schwächer bei 17 920,80 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 010,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17 826,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 921,84 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 16 732,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 100,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der SDAX 14 091,24 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,71 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern erreicht.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 5,65 Prozent auf 48,58 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,74 Prozent auf 4,87 EUR), HORNBACH (+ 0,74 Prozent auf 81,50 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 0,67 Prozent auf 14,94 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 0,63 Prozent auf 19,26 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Hypoport SE (-12,94 Prozent auf 107,60 EUR), SMA Solar (-4,46 Prozent auf 32,58 EUR), Douglas (-3,00 Prozent auf 11,00 EUR), Energiekontor (-2,64 Prozent auf 36,95 EUR) und Nagarro SE (-2,59 Prozent auf 63,95 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Douglas-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 87 721 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,987 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at