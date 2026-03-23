Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Handel im Minus

Der SDAX bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 1,82 Prozent auf 15 902,79 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder sind damit 82,144 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 2,01 Prozent leichter bei 15 872,38 Punkten in den Handel, nach 16 197,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 902,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 15 825,52 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX wies vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Wert von 17 850,34 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 16 806,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 160,44 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 8,37 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 825,52 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 3,02 Prozent auf 3,72 EUR), PVA TePla (+ 0,59 Prozent auf 27,14 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 0,50 Prozent auf 15,98 EUR), PNE (+ 0,50 Prozent auf 8,01 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,45 Prozent auf 22,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Gerresheimer (-5,93 Prozent auf 20,32 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,99 Prozent auf 72,20 EUR), SMA Solar (-3,82 Prozent auf 37,80 EUR), EVOTEC SE (-3,68 Prozent auf 4,14 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,50 Prozent auf 35,28 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 155 822 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,086 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at