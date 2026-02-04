Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
04.02.2026 09:29:54
Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten
Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent leichter bei 17 941,75 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 96,400 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,073 Prozent stärker bei 18 017,33 Punkten in den Handel, nach 18 004,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 017,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 929,01 Punkten verzeichnete.
SDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,067 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 355,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 280,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 485,34 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,38 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 2,77 Prozent auf 10,02 EUR), SMA Solar (+ 2,18 Prozent auf 36,60 EUR), Befesa (+ 1,94 Prozent auf 31,56 EUR), Verve Group (+ 1,86 Prozent auf 1,31 EUR) und PNE (+ 1,23 Prozent auf 9,86 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil PVA TePla (-11,50 Prozent auf 22,16 EUR), Nagarro SE (-4,25 Prozent auf 64,15 EUR), secunet Security Networks (-2,02 Prozent auf 218,00 EUR), Salzgitter (-2,01 Prozent auf 46,76 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,94 Prozent auf 14,16 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 136 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 9,468 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,53 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
