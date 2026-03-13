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SDAX-Marktbericht 13.03.2026 15:58:56

Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt nach

Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt nach

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Freitag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 16 925,12 Punkte nach unten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84,156 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,677 Prozent leichter bei 16 906,14 Punkten, nach 17 021,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 049,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 731,08 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,066 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 17 840,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 863,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 222,24 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,48 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. 16 671,12 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Siltronic (+ 8,24 Prozent auf 58,45 EUR), grenke (+ 5,65 Prozent auf 13,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,60 Prozent auf 60,40 EUR), Springer Nature (+ 3,49 Prozent auf 15,44 EUR) und SMA Solar (+ 3,34 Prozent auf 34,08 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen 1&1 (-8,60 Prozent auf 22,85 EUR), Salzgitter (-7,32 Prozent auf 41,28 EUR), Gerresheimer (-5,85 Prozent auf 17,39 EUR), Befesa (-4,09 Prozent auf 28,60 EUR) und SFC Energy (-3,71 Prozent auf 15,04 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 611 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,75 -8,45% 1&1 AG
Befesa 28,34 -5,03% Befesa
EVOTEC SE 4,16 -2,87% EVOTEC SE
Gerresheimer AG 17,52 -3,04% Gerresheimer AG
grenke AG 13,22 0,76% grenke AG
Mutares 28,80 -1,03% Mutares
Salzgitter 40,16 -9,18% Salzgitter
SFC Energy AG 14,88 -3,88% SFC Energy AG
Siltronic AG 58,05 9,01% Siltronic AG
SMA Solar AG 33,68 2,37% SMA Solar AG
Springer Nature 15,24 2,28% Springer Nature
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 59,75 3,20% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 784,93 -1,39%

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