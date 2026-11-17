Der SDAX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent tiefer bei 17 620,22 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 88,486 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,404 Prozent auf 17 686,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 758,49 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 17 686,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 548,19 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 18 198,27 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Stand von 18 486,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, notierte der SDAX bei 16 069,28 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,52 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 2,98 Prozent auf 3,14 EUR), ProCredit (+ 2,58 Prozent auf 10,34 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,10 Prozent auf 48,60 EUR), INDUS (+ 1,61 Prozent auf 34,80 EUR) und MBB SE (+ 1,00 Prozent auf 202,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen PNE (-8,22 Prozent auf 4,69 EUR), Energiekontor (-5,95 Prozent auf 21,35 EUR), GFT SE (-5,27 Prozent auf 25,15 EUR), EVOTEC SE (-4,29 Prozent auf 2,81 EUR) und OHB SE (-3,31 Prozent auf 169,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 410 997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,52 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at