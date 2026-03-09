Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Der SDAX notiert am ersten Tag der Woche im Minus.

Am Montag fällt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2,36 Prozent auf 16 826,57 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,291 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 1,72 Prozent schwächer bei 16 936,31 Punkten, nach 17 232,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 936,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 671,12 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.02.2026, den Stand von 18 133,02 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 16 857,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 607,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,05 Prozent nach unten. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 671,12 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit GFT SE (+ 2,41 Prozent auf 18,72 EUR), Alzchem Group (+ 0,77 Prozent auf 156,20 EUR), Douglas (+ 0,58) Prozent auf 10,34 EUR), Südzucker (+ 0,49 Prozent auf 10,17 EUR) und Nagarro SE (+ 0,28 Prozent auf 53,80 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen DEUTZ (-6,93 Prozent auf 10,07 EUR), Schaeffler (-6,31 Prozent auf 7,27 EUR), Salzgitter (-5,82 Prozent auf 45,28 EUR), Dürr (-5,17 Prozent auf 19,06 EUR) und Grand City Properties (-5,08 Prozent auf 10,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 816 263 Aktien gehandelt. Mit 7,332 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,07 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

