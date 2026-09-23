Börse Frankfurt in Rot: SDAX letztendlich schwächer

Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent tiefer bei 18 360,94 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,465 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,371 Prozent auf 18 479,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 410,84 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 301,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 479,22 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,980 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 564,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 157,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der SDAX bei 17 008,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,79 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell secunet Security Networks (+ 15,62 Prozent auf 248,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 10,10 Prozent auf 15,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,61 Prozent auf 31,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,93 Prozent auf 30,68 EUR) und OHB SE (+ 3,76 Prozent auf 176,40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen KWS SAAT SE (-9,03 Prozent auf 71,50 EUR), Hypoport SE (-6,68 Prozent auf 70,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,39 Prozent auf 61,50 EUR), SMA Solar (-5,73 Prozent auf 58,45 EUR) und Wacker Neuson SE (-2,65 Prozent auf 23,85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 792 148 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,246 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at