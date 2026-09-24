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Kursverlauf 24.09.2026 15:58:35

Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags mit Abgaben

Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags mit Abgaben

Das macht der SDAX heute.

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,01 Prozent auf 18 159,98 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92,991 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,235 Prozent auf 18 302,56 Punkte an der Kurstafel, nach 18 345,72 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 122,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 302,56 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0,125 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 437,38 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 17 963,71 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 17 024,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,63 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Medios (+ 6,00 Prozent auf 10,60 EUR), Shelly (+ 3,57 Prozent auf 66,70 EUR), Deutsche Euroshop (+ 2,96 Prozent auf 18,06 EUR), Springer Nature (+ 2,74 Prozent auf 20,65 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,10 Prozent auf 24,30 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-9,49 Prozent auf 14,30 EUR), Basler (-6,48 Prozent auf 23,10 EUR), OHB SE (-5,56 Prozent auf 166,60 EUR), secunet Security Networks (-5,24 Prozent auf 235,00 EUR) und HelloFresh (-4,33 Prozent auf 2,58 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 394 253 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,16 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,75 -0,63% 1&1 AG
Basler AG 23,30 0,00% Basler AG
Deutsche Euroshop AG 17,86 -0,22% Deutsche Euroshop AG
HAMBORNER REIT 4,19 -0,24% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,40 -0,21% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,50 -0,28% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,60 -0,34% LPKF Laser & Electronics AG
Medios AG 10,78 0,19% Medios AG
Mutares 23,75 -0,42% Mutares
OHB SE 169,00 -0,12% OHB SE
SCHOTT Pharma 24,55 0,00% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 228,50 -0,44% secunet Security Networks AG
Shelly 67,00 0,15% Shelly
Springer Nature 20,75 0,00% Springer Nature

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SDAX 18 065,71 -1,53%

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