Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Am Dienstag notiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,16 Prozent schwächer bei 18 841,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92,452 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 841,63 Zählern und damit 0,161 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 871,93 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 862,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 805,42 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 727,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 079,94 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Stand von 16 640,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,56 Prozent. Bei 18 931,18 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell pbb (+ 2,48 Prozent auf 3,55 EUR), Siltronic (+ 1,80 Prozent auf 96,30 EUR), SMA Solar (+ 1,64 Prozent auf 68,00 EUR), SFC Energy (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR) und secunet Security Networks (+ 1,23 Prozent auf 206,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Ottobock (-2,85 Prozent auf 54,60 EUR), Energiekontor (-2,13 Prozent auf 48,35 EUR), MBB SE (-2,00 Prozent auf 185,80 EUR), ATOSS Software (-1,90 Prozent auf 77,60 EUR) und Dürr (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Verve Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 219 703 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,095 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at