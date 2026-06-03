Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,43 Prozent tiefer bei 18 772,22 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,623 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,617 Prozent leichter bei 18 926,16 Punkten, nach 19 043,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 750,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 998,26 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 17 911,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, notierte der SDAX bei 17 094,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, stand der SDAX bei 16 697,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,16 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,20 Prozent auf 97,95 EUR), Dermapharm (+ 3,73 Prozent auf 48,70 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,93 Prozent auf 20,05 EUR), Douglas (+ 2,60 Prozent auf 9,07 EUR) und 1&1 (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Alzchem Group (-11,52 Prozent auf 171,20 EUR), TeamViewer (-7,40 Prozent auf 5,89 EUR), Energiekontor (-6,73 Prozent auf 42,25 EUR), CANCOM SE (-5,56 Prozent auf 27,20 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-4,75 Prozent auf 57,15 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 572 658 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,139 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie hat mit 2,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at