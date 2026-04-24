Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,92 Prozent schwächer bei 17 717,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,844 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,062 Prozent auf 17 871,74 Punkte an der Kurstafel, nach 17 882,83 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 928,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 678,26 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,03 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 16 517,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der SDAX mit 18 302,82 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, notierte der SDAX bei 15 491,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,09 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Siltronic (+ 4,30 Prozent auf 73,95 EUR), ATOSS Software (+ 3,92 Prozent auf 82,20 EUR), SMA Solar (+ 2,79 Prozent auf 51,50 EUR), HelloFresh (+ 2,19 Prozent auf 4,44 EUR) und Springer Nature (+ 1,87 Prozent auf 19,60 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,16 Prozent auf 38,68 EUR), Stabilus SE (-4,19 Prozent auf 16,94 EUR), Mutares (-4,12 Prozent auf 23,25 EUR), KSB SE (-3,82 Prozent auf 981,00 EUR) und Hypoport SE (-3,71 Prozent auf 81,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 167 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,210 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,68 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at