Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der SDAX gönnte sich am fünften Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Letztendlich schloss der SDAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 18 167,65 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 92,905 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,372 Prozent fester bei 18 246,28 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 178,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 395,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 166,44 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,068 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 458,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 229,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 270,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,68 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit LPKF Laser Electronics (+ 5,92 Prozent auf 17,00 EUR), PVA TePla (+ 4,22 Prozent auf 36,08 EUR), SMA Solar (+ 3,56 Prozent auf 61,15 EUR), INDUS (+ 2,75 Prozent auf 41,05 EUR) und MLP SE (+ 2,52 Prozent auf 10,16 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Medios (-6,33 Prozent auf 10,36 EUR), KWS SAAT SE (-4,05 Prozent auf 66,40 EUR), EVOTEC SE (-3,57 Prozent auf 2,92 EUR), Südzucker (-3,42 Prozent auf 11,86 EUR) und Deutsche Euroshop (-3,30 Prozent auf 16,98 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 051 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,229 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,52 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at