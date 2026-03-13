Börse Frankfurt in Rot: SDAX sackt mittags ab

Um 12:08 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 16 906,00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 84,156 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,677 Prozent schwächer bei 16 906,14 Punkten in den Handel, nach 17 021,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 912,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 731,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,179 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 17 840,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 863,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, stand der SDAX bei 15 222,24 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent zurück. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 16 671,12 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Siltronic (+ 8,24 Prozent auf 58,45 EUR), grenke (+ 3,77 Prozent auf 13,22 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,09 Prozent auf 60,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,59 Prozent auf 140,20 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,45 Prozent auf 4,35 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil 1&1 (-8,40 Prozent auf 22,90 EUR), Gerresheimer (-7,36 Prozent auf 17,11 EUR), EVOTEC SE (-6,39 Prozent auf 4,03 EUR), Salzgitter (-3,82 Prozent auf 42,84 EUR) und Befesa (-3,42 Prozent auf 28,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 976 026 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

