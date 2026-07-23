Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende

Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,81 Prozent leichter bei 18 069,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,645 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,099 Prozent auf 18 385,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 403,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 385,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 063,42 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,834 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 157,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17 882,83 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Wert von 17 919,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,12 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,74 Prozent auf 33,84 EUR), tonies (+ 3,08 Prozent auf 12,70 EUR), MBB SE (+ 2,72 Prozent auf 188,80 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,86 Prozent auf 21,95 EUR) und JOST Werke (+ 1,27 Prozent auf 55,70 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-20,41 Prozent auf 13,45 EUR), Stabilus SE (-16,02 Prozent auf 13,42 EUR), Eckert Ziegler (-4,66 Prozent auf 13,49 EUR), TeamViewer (-3,80 Prozent auf 5,44 EUR) und Douglas (-3,79 Prozent auf 7,86 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die LPKF Laser Electronics-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 736 673 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,574 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at