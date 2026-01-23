Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht Abschläge

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent auf 18 267,28 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,797 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,088 Prozent auf 18 329,77 Punkte an der Kurstafel, nach 18 345,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 203,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 346,44 Zähler.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 806,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der SDAX noch bei 17 278,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 206,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,25 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 7,46 Prozent auf 11,81 EUR), Medios (+ 4,56 Prozent auf 16,04 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,50 Prozent auf 8,61 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,85 Prozent auf 5,01 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,51 Prozent auf 25,52 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Wacker Neuson SE (-21,35 Prozent auf 18,68 EUR), Eckert Ziegler (-3,88 Prozent auf 15,62 EUR), SFC Energy (-3,14 Prozent auf 13,56 EUR), Dermapharm (-2,35 Prozent auf 35,35 EUR) und Ottobock (-2,16 Prozent auf 65,55 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 2 274 641 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,978 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

