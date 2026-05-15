Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert

Der SDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,38 Prozent schwächer bei 18 348,45 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,513 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,874 Prozent auf 18 441,72 Punkte an der Kurstafel, nach 18 604,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 316,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 441,72 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 823,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 17 840,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 545,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,72 Prozent. Bei 18 717,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit adesso SE (+ 3,74 Prozent auf 55,50 EUR), Energiekontor (+ 2,33 Prozent auf 46,20 EUR), HelloFresh (+ 1,81 Prozent auf 4,22 EUR), CEWE Stiftung (+ 1,36 Prozent auf 104,00 EUR) und ATOSS Software (+ 1,27 Prozent auf 71,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Nagarro SE (-7,03 Prozent auf 40,44 EUR), Siltronic (-5,21 Prozent auf 89,10 EUR), Hypoport SE (-4,84 Prozent auf 83,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,73 Prozent auf 90,40 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,37 Prozent auf 40,20 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 242 091 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,007 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at