Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich mittags schwächer

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,29 Prozent leichter bei 16 150,44 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,144 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 2,01 Prozent auf 15 872,38 Punkte an der Kurstafel, nach 16 197,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 733,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 150,44 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 850,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 806,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 16 160,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 6,94 Prozent ein. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 4,21 Prozent auf 3,76 EUR), Ottobock (+ 3,19 Prozent auf 47,90 EUR), pbb (+ 3,02 Prozent auf 2,87 EUR), Stabilus SE (+ 2,97 Prozent auf 15,24 EUR) und PVA TePla (+ 2,67 Prozent auf 27,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Gerresheimer (-8,66 Prozent auf 19,73 EUR), EVOTEC SE (-2,49 Prozent auf 4,19 EUR), STO SE (-2,23 Prozent auf 105,20 EUR), Douglas (-2,01 Prozent auf 9,77 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,00 Prozent auf 1,37 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 821 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,086 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,73 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at