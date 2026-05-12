Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Der SDAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1,75 Prozent auf 18 231,78 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,182 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,862 Prozent auf 18 396,13 Punkte an der Kurstafel, nach 18 556,07 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 231,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 402,63 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 17 257,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 683,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der SDAX noch bei 16 648,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,05 Prozent nach oben. Bei 18 717,19 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 1,09 Prozent auf 7,39 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,87 Prozent auf 23,10 EUR), Verve Group (+ 0,76 Prozent auf 1,45 EUR), Shelly (+ 0,67 Prozent auf 60,40 EUR) und Kontron (+ 0,44 Prozent auf 23,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Medios (-10,00 Prozent auf 13,32 EUR), Elmos Semiconductor (-7,89 Prozent auf 177,40 EUR), MBB SE (-5,54 Prozent auf 204,50 EUR), Dürr (-5,31 Prozent auf 21,40 EUR) und Douglas (-4,58 Prozent auf 8,96 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 114 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX mit 4,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at