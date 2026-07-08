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SDAX-Kursentwicklung 08.07.2026 09:28:36

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,55 Prozent auf 18 048,84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,362 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,319 Prozent auf 18 090,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 148,27 Punkten am Vortag.

Bei 18 048,84 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 107,21 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 2,73 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 18 398,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 234,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, notierte der SDAX bei 17 824,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,99 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Shelly (+ 3,93 Prozent auf 58,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,55 Prozent auf 29,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,47 Prozent auf 29,00 EUR), SMA Solar (+ 1,89 Prozent auf 53,85 EUR) und Basler (+ 1,82 Prozent auf 25,15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen FRIEDRICH VORWERK (-2,46 Prozent auf 65,40 EUR), Grand City Properties (-2,33 Prozent auf 9,22 EUR), Alzchem Group (-2,23 Prozent auf 157,90 EUR), secunet Security Networks (-2,13 Prozent auf 174,80 EUR) und Wacker Neuson SE (-1,85 Prozent auf 19,10 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 60 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,673 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Alzchem Group AG 169,30 3,99% Alzchem Group AG
Basler AG 27,35 12,55% Basler AG
Carl Zeiss Meditec AG 29,32 3,46% Carl Zeiss Meditec AG
Fielmann AG 43,10 -1,49% Fielmann AG
FRIEDRICH VORWERK 66,70 -1,62% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 8,91 -4,81% Grand City Properties S.A.
HORNBACH Holding 78,90 -3,78% HORNBACH Holding
Mutares 26,80 -2,72% Mutares
secunet Security Networks AG 172,80 -2,26% secunet Security Networks AG
Shelly 56,20 0,18% Shelly
SMA Solar AG 54,05 2,37% SMA Solar AG
TeamViewer 5,21 -1,23% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,80 1,15% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Wacker Neuson SE 18,88 -2,58% Wacker Neuson SE

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SDAX 17 921,52 -1,25%

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