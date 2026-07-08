Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|SDAX-Kursentwicklung
|
08.07.2026 09:28:36
Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter
Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,55 Prozent auf 18 048,84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,362 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,319 Prozent auf 18 090,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 148,27 Punkten am Vortag.
Bei 18 048,84 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 107,21 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 2,73 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 18 398,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 234,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, notierte der SDAX bei 17 824,55 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,99 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Shelly (+ 3,93 Prozent auf 58,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,55 Prozent auf 29,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,47 Prozent auf 29,00 EUR), SMA Solar (+ 1,89 Prozent auf 53,85 EUR) und Basler (+ 1,82 Prozent auf 25,15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen FRIEDRICH VORWERK (-2,46 Prozent auf 65,40 EUR), Grand City Properties (-2,33 Prozent auf 9,22 EUR), Alzchem Group (-2,23 Prozent auf 157,90 EUR), secunet Security Networks (-2,13 Prozent auf 174,80 EUR) und Wacker Neuson SE (-1,85 Prozent auf 19,10 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 60 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,673 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mutares
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Börse Frankfurt: SDAX schwächer (finanzen.at)
|
07.07.26
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|169,30
|3,99%
|Basler AG
|27,35
|12,55%
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,32
|3,46%
|Fielmann AG
|43,10
|-1,49%
|FRIEDRICH VORWERK
|66,70
|-1,62%
|Grand City Properties S.A.
|8,91
|-4,81%
|HORNBACH Holding
|78,90
|-3,78%
|Mutares
|26,80
|-2,72%
|secunet Security Networks AG
|172,80
|-2,26%
|Shelly
|56,20
|0,18%
|SMA Solar AG
|54,05
|2,37%
|TeamViewer
|5,21
|-1,23%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,80
|1,15%
|Wacker Neuson SE
|18,88
|-2,58%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 921,52
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.