Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch ging es im SDAX via XETRA schlussendlich um 0,49 Prozent auf 18 041,86 Punkte nach unten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91,326 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,249 Prozent fester bei 18 176,11 Punkten, nach 18 131,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 003,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 226,24 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,241 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der SDAX auf 16 197,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 345,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der SDAX mit 15 104,28 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,95 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 3,10 Prozent auf 71,60 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,30 Prozent auf 1,51 EUR), Verve Group (+ 2,29 Prozent auf 1,52 EUR), PNE (+ 1,58 Prozent auf 8,99 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,41 Prozent auf 172,20 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Stabilus SE (-3,34 Prozent auf 16,78 EUR), Vossloh (-2,96 Prozent auf 75,50 EUR), Medios (-2,75 Prozent auf 13,42 EUR), Douglas (-2,59 Prozent auf 10,54 EUR) und pbb (-2,52 Prozent auf 3,24 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 055 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,316 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at