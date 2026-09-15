Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent auf 18 169,91 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,741 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,235 Prozent stärker bei 18 224,71 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 182,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 169,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 224,94 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 633,51 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 18 534,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 714,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,69 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 2,65 Prozent auf 23,20 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,65 Prozent auf 108,60 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1,62 Prozent auf 44,00 EUR), Drägerwerk (+ 1,60 Prozent auf 114,20 EUR) und tonies (+ 1,22 Prozent auf 11,66 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ASTA Energy Solutions (-2,42 Prozent auf 56,40 EUR), Stabilus SE (-1,81 Prozent auf 15,22 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,69 Prozent auf 11,65 EUR), HelloFresh (-1,29 Prozent auf 2,75 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1,23 Prozent auf 64,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 49 578 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at