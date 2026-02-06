Nagarro Aktie
Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start des Freitagshandels schwächer
Am Freitag verliert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,82 Prozent auf 17 732,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,360 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,433 Prozent leichter bei 17 801,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 878,47 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 725,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 801,03 Punkten lag.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,23 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 722,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 932,76 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 14 716,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,17 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 1,11 Prozent auf 20,06 EUR), MBB SE (+ 0,94 Prozent auf 214,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 0,88 Prozent auf 18,36 EUR), PNE (+ 0,77 Prozent auf 9,16 EUR) und Wüstenrot Württembergische (+ 0,65 Prozent auf 15,58 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-6,16 Prozent auf 1,49 EUR), CANCOM SE (-3,26 Prozent auf 25,25 EUR), Verve Group (-2,59 Prozent auf 1,24 EUR), Kontron (-2,52 Prozent auf 21,68 EUR) und Nagarro SE (-2,38 Prozent auf 61,45 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im SDAX
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 456 855 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,978 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf
Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,90 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
