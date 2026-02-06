Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

SDAX-Entwicklung 06.02.2026 09:28:55

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

SDAX-Handel am Freitagmorgen.

Am Freitag verliert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,82 Prozent auf 17 732,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,360 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,433 Prozent leichter bei 17 801,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 878,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 725,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 801,03 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,23 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 722,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 932,76 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 14 716,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,17 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 1,11 Prozent auf 20,06 EUR), MBB SE (+ 0,94 Prozent auf 214,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 0,88 Prozent auf 18,36 EUR), PNE (+ 0,77 Prozent auf 9,16 EUR) und Wüstenrot Württembergische (+ 0,65 Prozent auf 15,58 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-6,16 Prozent auf 1,49 EUR), CANCOM SE (-3,26 Prozent auf 25,25 EUR), Verve Group (-2,59 Prozent auf 1,24 EUR), Kontron (-2,52 Prozent auf 21,68 EUR) und Nagarro SE (-2,38 Prozent auf 61,45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 456 855 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,978 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,90 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Nagarro SE

Analysen zu Nagarro SE

27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 24,95 -3,85% CANCOM SE
Douglas AG 11,18 0,90% Douglas AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,55 -1,65% Heidelberger Druckmaschinen AG
Kontron 22,00 -0,99% Kontron
MBB SE 213,50 1,43% MBB SE
Mutares 31,45 0,64% Mutares
Nagarro SE 60,95 -2,79% Nagarro SE
PNE AG 9,01 0,22% PNE AG
PVA TePla AG 20,70 4,02% PVA TePla AG
SAF-HOLLAND SE 18,24 1,56% SAF-HOLLAND SE
Schaeffler AG 10,33 -1,99% Schaeffler AG
Verve Group 1,31 1,79% Verve Group
Wüstenrot & Württembergische AG 15,58 1,43% Wüstenrot & Württembergische AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 893,72 0,09%

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

