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LUS-DAX-Marktbericht 01.10.2026 12:27:26

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag

So bewegt sich der LUS-DAX heute.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,18 Prozent auf 25 071,00 Punkte nach.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 827,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 118,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 833,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 999,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 24 225,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,75 Prozent auf 145,65 EUR), HOCHTIEF (+ 0,93 Prozent auf 391,00 EUR), Infineon (+ 0,81 Prozent auf 59,98 EUR), Continental (+ 0,72 Prozent auf 67,60 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-2,88 Prozent auf 46,57 EUR), Zalando (-2,25 Prozent auf 22,19 EUR), Deutsche Bank (-2,04 Prozent auf 31,22 EUR), Vonovia SE (-1,82 Prozent auf 16,69 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 494,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 896 779 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,959 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,17 zu Buche schlagen. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,66 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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HOCHTIEF AG 407,80 3,19% HOCHTIEF AG
Infineon AG 62,75 4,88% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,44 0,82% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 500,80 0,54% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Siemens AG 275,50 0,84% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,54 0,41% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,94 0,68% Vonovia SE
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