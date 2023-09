Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent leichter bei 15 238,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 15 290,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 136,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 818,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 973,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 12 289,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 8,41 Prozent nach oben. Bei 18 246,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 13 869,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 2,33 Prozent auf 171,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,88 Prozent auf 48,15 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 162,70 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,66 Prozent auf 73,68 EUR) und Fresenius SE (+ 0,86 Prozent auf 29,28 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-2,55 Prozent auf 20,65 EUR), Porsche Automobil vz (-2,18 Prozent auf 45,68 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,58 Prozent auf 21,81 EUR), Bayer (-1,24 Prozent auf 45,16 EUR) und adidas (-1,18 Prozent auf 155,76 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 032 867 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 141,510 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent gelockt.

