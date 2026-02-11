Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags

Der MDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Um 12:09 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent auf 31 664,43 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 376,274 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,107 Prozent auf 31 927,98 Punkte an der Kurstafel, nach 31 962,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 645,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 942,41 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,408 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der MDAX bei 32 167,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 204,45 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Wert von 27 246,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,21 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell LEG Immobilien (+ 5,75 Prozent auf 67,10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,76 Prozent auf 82,50 EUR), TAG Immobilien (+ 3,94 Prozent auf 15,58 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,01 Prozent auf 22,25 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,10 Prozent auf 3,02 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen flatexDEGIRO (-7,73 Prozent auf 37,02 EUR), AUTO1 (-5,54 Prozent auf 22,18 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,27 Prozent auf 63,85 EUR), Lufthansa (-3,72 Prozent auf 8,90 EUR) und TUI (-3,64 Prozent auf 8,57 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 2 717 488 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,599 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

