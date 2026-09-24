Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,01 Prozent im Minus bei 3 971,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,416 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent tiefer bei 3 992,07 Punkten in den Handel, nach 4 011,82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 995,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 946,46 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,122 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 049,23 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Wert von 3 883,02 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 24.09.2025, mit 3 653,44 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,57 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,09 Prozent auf 31,32 EUR), Sartorius vz (+ 1,82 Prozent auf 257,60 EUR), PVA TePla (+ 1,66) Prozent auf 31,82 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,42 Prozent auf 27,21 EUR) und QIAGEN (+ 1,40 Prozent auf 39,05 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil OHB SE (-5,56 Prozent auf 166,60 EUR), Nordex (-3,98 Prozent auf 39,10 EUR), Infineon (-3,33 Prozent auf 56,62 EUR), HENSOLDT (-3,30 Prozent auf 76,68 EUR) und Siltronic (-2,86 Prozent auf 74,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 869 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,43 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at