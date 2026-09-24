Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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TecDAX-Kursentwicklung 24.09.2026 15:58:35

Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,01 Prozent im Minus bei 3 971,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,416 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent tiefer bei 3 992,07 Punkten in den Handel, nach 4 011,82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 995,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 946,46 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,122 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 049,23 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Wert von 3 883,02 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 24.09.2025, mit 3 653,44 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,57 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,09 Prozent auf 31,32 EUR), Sartorius vz (+ 1,82 Prozent auf 257,60 EUR), PVA TePla (+ 1,66) Prozent auf 31,82 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,42 Prozent auf 27,21 EUR) und QIAGEN (+ 1,40 Prozent auf 39,05 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil OHB SE (-5,56 Prozent auf 166,60 EUR), Nordex (-3,98 Prozent auf 39,10 EUR), Infineon (-3,33 Prozent auf 56,62 EUR), HENSOLDT (-3,30 Prozent auf 76,68 EUR) und Siltronic (-2,86 Prozent auf 74,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 869 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,43 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 31,42 2,95% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,90 0,37% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,66 0,17% freenet AG
HENSOLDT 76,14 -3,28% HENSOLDT
Infineon AG 56,75 -2,54% Infineon AG
Nordex AG 38,66 -5,01% Nordex AG
OHB SE 169,20 -4,19% OHB SE
PVA TePla AG 30,96 -0,45% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 39,03 2,09% QIAGEN N.V.
SAP SE 183,56 -0,68% SAP SE
Sartorius AG Vz. 263,80 4,77% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 75,55 -2,14% Siltronic AG
TeamViewer 6,28 -2,11% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,60 -3,47% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 957,63 -1,35%

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