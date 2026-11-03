Börse Frankfurt in Rot: So performt der TecDAX aktuell

Mit dem TecDAX geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Am Dienstag geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,14 Prozent auf 4 068,80 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 580,392 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,494 Prozent auf 4 095,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 115,74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 037,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 096,35 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 081,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 952,05 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 3 630,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,26 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 3,60 Prozent auf 50,60 EUR), Drägerwerk (+ 2,35 Prozent auf 104,60 EUR), PVA TePla (+ 2,10 Prozent auf 30,14 EUR), Nordex (+ 1,27 Prozent auf 38,24 EUR) und freenet (+ 1,05 Prozent auf 23,04 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil TeamViewer (-26,07 Prozent auf 5,35 EUR), ATOSS Software (-5,44 Prozent auf 88,60 EUR), Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 72,25 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 204,40 EUR) und OHB SE (-2,76 Prozent auf 211,00 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 399 494 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,41 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at