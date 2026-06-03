Börse Frankfurt in Rot: So steht der DAX am Mittwochmittag

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,92 Prozent schwächer bei 24 893,90 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,065 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,843 Prozent tiefer bei 24 912,31 Punkten, nach 25 124,17 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 973,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 832,41 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,755 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 24 292,38 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 23 790,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 091,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,44 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 2,94 Prozent auf 56,74 EUR), Zalando (+ 1,74 Prozent auf 23,99 EUR), EON SE (+ 1,71 Prozent auf 18,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 159,84 EUR) und Merck (+ 0,50 Prozent auf 131,40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius SE (-3,26 Prozent auf 35,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,77 Prozent auf 88,50 EUR), Deutsche Bank (-2,75 Prozent auf 27,18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,73 Prozent auf 50,26 EUR) und Symrise (-2,35 Prozent auf 75,56 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 784 675 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,831 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at