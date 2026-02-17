Börse Frankfurt in Rot: So steht der MDAX aktuell

Am Dienstagnachmittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,17 Prozent auf 31 312,35 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 369,971 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,339 Prozent auf 31 258,08 Punkte an der Kurstafel, nach 31 364,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 043,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 364,46 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 899,26 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 29 086,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, stand der MDAX noch bei 28 154,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 5,78 Prozent auf 2,97 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 4,94 Prozent auf 23,35 EUR), Delivery Hero (+ 4,12) Prozent auf 20,58 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,64 Prozent auf 26,78 EUR) und IONOS (+ 3,06 Prozent auf 23,55 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUMOVIO (-7,31 Prozent auf 39,84 EUR), Aurubis (-3,39 Prozent auf 162,30 EUR), HENSOLDT (-2,65 Prozent auf 79,05 EUR), HOCHTIEF (-2,30 Prozent auf 382,00 EUR) und thyssenkrupp (-2,06 Prozent auf 10,69 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 008 516 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Ströer SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

