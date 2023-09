Börse Frankfurt in Rot: TecDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone

Der TecDAX notiert am Mittag im Minus.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 3 045,34 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 442,479 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,403 Prozent schwächer bei 3 044,19 Punkten, nach 3 056,51 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 030,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 045,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, mit 3 060,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, wurde der TecDAX auf 3 206,17 Punkte taxiert. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.09.2022, den Wert von 2 807,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 4,77 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 897,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 2,15 Prozent auf 213,50 EUR), United Internet (+ 1,74 Prozent auf 19,88 EUR), Nagarro SE (+ 1,62 Prozent auf 68,90 EUR), Nordex (+ 0,77 Prozent auf 11,72 EUR) und HENSOLDT (+ 0,72 Prozent auf 30,78 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-2,43 Prozent auf 329,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,66 Prozent auf 40,80 EUR), Energiekontor (-1,18 Prozent auf 83,40 EUR), SMA Solar (-1,18 Prozent auf 62,80 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,12 Prozent auf 80,86 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 141 792 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 148,809 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,61 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at