Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
29.01.2026 09:29:01
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus
Um 09:11 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,06 Prozent auf 3 683,99 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 557,924 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,552 Prozent höher bei 3 744,10 Punkten, nach 3 723,54 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 670,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 747,48 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,894 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 599,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 672,18 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 3 701,21 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 592,26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 1,88 Prozent auf 29,34 EUR), Nemetschek SE (+ 1,50 Prozent auf 77,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,42 Prozent auf 49,96 EUR), Siltronic (+ 1,25 Prozent auf 56,55 EUR) und SMA Solar (+ 1,16 Prozent auf 38,40 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), ATOSS Software (-2,65 Prozent auf 95,50 EUR), IONOS (-1,52 Prozent auf 29,15 EUR), TeamViewer (-1,41 Prozent auf 5,61 EUR) und Drägerwerk (-1,00 Prozent auf 89,30 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 343 120 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 222,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
