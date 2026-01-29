Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 29.01.2026 09:29:01

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus

Der TecDAX bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,06 Prozent auf 3 683,99 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 557,924 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,552 Prozent höher bei 3 744,10 Punkten, nach 3 723,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 670,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 747,48 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,894 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 599,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 672,18 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 3 701,21 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 592,26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 1,88 Prozent auf 29,34 EUR), Nemetschek SE (+ 1,50 Prozent auf 77,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,42 Prozent auf 49,96 EUR), Siltronic (+ 1,25 Prozent auf 56,55 EUR) und SMA Solar (+ 1,16 Prozent auf 38,40 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), ATOSS Software (-2,65 Prozent auf 95,50 EUR), IONOS (-1,52 Prozent auf 29,15 EUR), TeamViewer (-1,41 Prozent auf 5,61 EUR) und Drägerwerk (-1,00 Prozent auf 89,30 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 343 120 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 222,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu IONOS

mehr Nachrichten