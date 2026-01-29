1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 29.01.2026 17:59:04

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt schlussendlich deutlich

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt schlussendlich deutlich

Der TecDAX befand sich zum Handelsende im Sinkflug.

Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 3,86 Prozent auf 3 579,68 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 557,924 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,552 Prozent auf 3 744,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 723,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 747,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 571,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 3,70 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 3 599,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 672,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 701,21 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,23 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. 3 571,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,47 EUR), freenet (+ 0,40 Prozent auf 30,18 EUR), 1&1 (-0,74 Prozent auf 26,80 EUR), QIAGEN (-0,85 Prozent auf 44,34 EUR) und Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 42,05 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-16,07 Prozent auf 164,62 EUR), IONOS (-8,11 Prozent auf 27,20 EUR), Siltronic (-7,25 Prozent auf 51,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,60 Prozent auf 46,50 EUR) und Nagarro SE (-4,29 Prozent auf 70,35 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 806 468 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,640 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten