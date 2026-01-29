Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt schlussendlich deutlich

Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 3,86 Prozent auf 3 579,68 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 557,924 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,552 Prozent auf 3 744,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 723,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 747,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 571,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 3,70 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 3 599,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 672,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 701,21 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,23 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. 3 571,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,47 EUR), freenet (+ 0,40 Prozent auf 30,18 EUR), 1&1 (-0,74 Prozent auf 26,80 EUR), QIAGEN (-0,85 Prozent auf 44,34 EUR) und Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 42,05 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-16,07 Prozent auf 164,62 EUR), IONOS (-8,11 Prozent auf 27,20 EUR), Siltronic (-7,25 Prozent auf 51,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,60 Prozent auf 46,50 EUR) und Nagarro SE (-4,29 Prozent auf 70,35 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 806 468 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,640 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

