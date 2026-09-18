Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt nach

Der TecDAX bewegt sich derzeit kaum.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 3 989,43 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 562,828 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,355 Prozent auf 4 010,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 996,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 984,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 010,94 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,167 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 4 051,96 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 3 947,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 655,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 8,69 Prozent auf 75,70 EUR), EVOTEC SE (+ 6,80 Prozent auf 3,08 EUR), AIXTRON SE (+ 3,69 Prozent auf 35,42 EUR), Infineon (+ 3,20 Prozent auf 56,14 EUR) und JENOPTIK (+ 2,89 Prozent auf 40,64 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), freenet (-2,95 Prozent auf 24,36 EUR), United Internet (-2,45 Prozent auf 27,04 EUR), SAP SE (-1,53 Prozent auf 185,12 EUR) und IONOS (-1,34 Prozent auf 33,78 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 642 619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at