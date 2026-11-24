TecDAX
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|Index-Performance
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24.11.2026 09:28:29
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt zum Start nach
Am Dienstag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,33 Prozent auf 3 872,94 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 535,378 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 3 882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3 885,94 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 872,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 887,82 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 024,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 049,23 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 3 459,68 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,86 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,05 Prozent auf 14,92 EUR), HENSOLDT (+ 0,88 Prozent auf 77,54 EUR), Sartorius vz (+ 0,75 Prozent auf 296,00 EUR) und Ottobock (+ 0,65 Prozent auf 38,45 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil AIXTRON SE (-7,71 Prozent auf 29,57 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 47,30 EUR), JENOPTIK (-1,05 Prozent auf 35,68 EUR), PVA TePla (-0,96 Prozent auf 26,70 EUR) und Infineon (-0,84 Prozent auf 48,02 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 186 273 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|29,36
|-8,73%
|Eckert & Ziegler
|14,89
|2,20%
|freenet AG
|24,46
|0,16%
|HENSOLDT
|79,56
|3,57%
|Infineon AG
|47,42
|-2,34%
|JENOPTIK AG
|35,34
|-1,67%
|OHB SE
|186,80
|4,36%
|Ottobock
|38,50
|0,00%
|PVA TePla AG
|26,58
|-0,75%
|SAP SE
|184,80
|-1,20%
|Sartorius AG Vz.
|293,60
|0,07%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,26
|-1,46%
|TeamViewer
|4,31
|-0,42%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,34
|-0,39%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 866,53
|-0,50%
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