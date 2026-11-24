Das macht der TecDAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,33 Prozent auf 3 872,94 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 535,378 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 3 882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3 885,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 872,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 887,82 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 024,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 049,23 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 3 459,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,86 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,05 Prozent auf 14,92 EUR), HENSOLDT (+ 0,88 Prozent auf 77,54 EUR), Sartorius vz (+ 0,75 Prozent auf 296,00 EUR) und Ottobock (+ 0,65 Prozent auf 38,45 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil AIXTRON SE (-7,71 Prozent auf 29,57 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 47,30 EUR), JENOPTIK (-1,05 Prozent auf 35,68 EUR), PVA TePla (-0,96 Prozent auf 26,70 EUR) und Infineon (-0,84 Prozent auf 48,02 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 186 273 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at