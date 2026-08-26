Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent leichter bei 4 022,84 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568,281 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,133 Prozent leichter bei 4 045,34 Punkten, nach 4 050,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 051,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 005,41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,50 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 3 769,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der TecDAX bei 4 064,27 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 3 757,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,00 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 3,34 Prozent auf 36,50 EUR), EVOTEC SE (+ 2,70 Prozent auf 3,34 EUR), QIAGEN (+ 2,27 Prozent auf 37,55 EUR), JENOPTIK (+ 1,80 Prozent auf 39,50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,14 Prozent auf 70,85 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-3,73 Prozent auf 178,54 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 64,55 EUR), SMA Solar (-1,80 Prozent auf 54,65 EUR), TeamViewer (-1,66 Prozent auf 6,51 EUR) und Siltronic (-1,52 Prozent auf 80,75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 187 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 216,066 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,37 Prozent.

Redaktion finanzen.at