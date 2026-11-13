TecDAX
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13.11.2026 12:26:34
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone
Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 4 099,57 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 582,472 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,509 Prozent auf 4 087,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 108,66 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 078,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 101,82 Punkten lag.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 988,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der TecDAX bei 4 063,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 548,58 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,11 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 5,45 Prozent auf 15,29 EUR), Ottobock (+ 3,57 Prozent auf 40,60 EUR), IONOS (+ 1,49) Prozent auf 36,70 EUR), TeamViewer (+ 1,32 Prozent auf 4,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,93 Prozent auf 34,76 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,00 Prozent auf 24,30 EUR), SMA Solar (-4,38 Prozent auf 47,16 EUR), OHB SE (-4,36 Prozent auf 184,20 EUR), PVA TePla (-3,65 Prozent auf 26,42 EUR) und JENOPTIK (-2,38 Prozent auf 36,88 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 433 395 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|34,82
|1,75%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Eckert & Ziegler
|15,20
|6,29%
|freenet AG
|24,46
|0,16%
|IONOS
|37,44
|3,77%
|JENOPTIK AG
|36,14
|-3,58%
|OHB SE
|178,20
|-8,71%
|Ottobock
|40,10
|-1,11%
|PVA TePla AG
|25,46
|-6,33%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|SMA Solar AG
|45,18
|-7,61%
|TeamViewer
|4,87
|1,12%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,82
|-7,82%
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