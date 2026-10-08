VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Index im Fokus
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08.10.2026 12:26:56
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX leichter
Um 12:10 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,25 Prozent auf 3 998,11 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570,751 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,621 Prozent leichter bei 4 023,39 Punkten in den Handel, nach 4 048,53 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 023,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 990,66 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,28 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der TecDAX mit 4 036,38 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 3 745,94 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 3 732,06 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10,31 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 0,99 Prozent auf 51,20 EUR), ATOSS Software (+ 0,95 Prozent auf 85,40 EUR), TeamViewer (+ 0,89 Prozent auf 6,79 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR) und Bechtle (+ 0,70 Prozent auf 34,62 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-3,99 Prozent auf 80,60 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 58,81 EUR), AIXTRON SE (-3,39 Prozent auf 36,76 EUR), Elmos Semiconductor (-3,22 Prozent auf 150,40 EUR) und QIAGEN (-2,43 Prozent auf 39,81 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 889 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 9,02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AIXTRON Hold
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|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|35,98
|-5,37%
|ATOSS Software AG
|84,60
|0,71%
|Bechtle AG
|34,40
|-0,23%
|Deutsche Telekom AG
|27,01
|0,22%
|Elmos Semiconductor
|146,00
|-5,93%
|freenet AG
|22,60
|-1,22%
|Infineon AG
|58,01
|-5,03%
|Ottobock
|51,90
|2,37%
|QIAGEN N.V.
|39,57
|-1,21%
|SAP SE
|188,70
|0,66%
|Siltronic AG
|78,80
|-5,46%
|TeamViewer
|6,62
|-0,75%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,02
|-0,40%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 965,53
|-2,05%
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