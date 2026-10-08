VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 08.10.2026 12:26:56

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX leichter

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX leichter

Der TecDAX sinkt heute.

Um 12:10 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,25 Prozent auf 3 998,11 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570,751 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,621 Prozent leichter bei 4 023,39 Punkten in den Handel, nach 4 048,53 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 023,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 990,66 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,28 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der TecDAX mit 4 036,38 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 3 745,94 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 3 732,06 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10,31 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 0,99 Prozent auf 51,20 EUR), ATOSS Software (+ 0,95 Prozent auf 85,40 EUR), TeamViewer (+ 0,89 Prozent auf 6,79 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR) und Bechtle (+ 0,70 Prozent auf 34,62 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-3,99 Prozent auf 80,60 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 58,81 EUR), AIXTRON SE (-3,39 Prozent auf 36,76 EUR), Elmos Semiconductor (-3,22 Prozent auf 150,40 EUR) und QIAGEN (-2,43 Prozent auf 39,81 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 889 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 9,02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
08.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 35,98 -5,37% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 84,60 0,71% ATOSS Software AG
Bechtle AG 34,40 -0,23% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 27,01 0,22% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 146,00 -5,93% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,60 -1,22% freenet AG
Infineon AG 58,01 -5,03% Infineon AG
Ottobock 51,90 2,37% Ottobock
QIAGEN N.V. 39,57 -1,21% QIAGEN N.V.
SAP SE 188,70 0,66% SAP SE
Siltronic AG 78,80 -5,46% Siltronic AG
TeamViewer 6,62 -0,75% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,02 -0,40% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 965,53 -2,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen