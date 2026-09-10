SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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10.09.2026 17:58:51
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt letztendlich im Minus
Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA zum Handelsende ein Minus in Höhe von 1,27 Prozent auf 3 943,84 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 562,027 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,213 Prozent schwächer bei 3 986,20 Punkten, nach 3 994,71 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 935,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 987,38 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,08 Prozent nach unten. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 4 067,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 979,38 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 3 600,35 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 1,80 Prozent auf 113,00 EUR), freenet (+ 1,47 Prozent auf 24,84 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,84 Prozent auf 31,04 EUR), IONOS (+ 0,83 Prozent auf 34,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,40 Prozent auf 27,88 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Siltronic (-4,49 Prozent auf 73,40 EUR), SMA Solar (-3,89 Prozent auf 59,35 EUR), Nemetschek SE (-3,64 Prozent auf 58,20 EUR), EVOTEC SE (-3,00 Prozent auf 3,04 EUR) und SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 657 231 Aktien gehandelt. Mit 209,718 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,27 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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