Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Start im Minus
Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,08 Prozent tiefer bei 3 643,80 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 560,416 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,031 Prozent auf 3 647,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 646,83 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 642,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 666,77 Punkten erreichte.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 2,24 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 3 566,78 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 3 789,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 641,85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,538 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 599,15 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 3,60 Prozent auf 19,73 EUR), JENOPTIK (+ 2,41 Prozent auf 22,10 EUR), freenet (+ 2,21 Prozent auf 28,68 EUR), Nagarro SE (+ 1,66 Prozent auf 64,45 EUR) und TeamViewer (+ 1,20 Prozent auf 5,48 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), SMA Solar (-1,29 Prozent auf 33,68 EUR), Infineon (-1,06 Prozent auf 40,05 EUR), 1&1 (-1,00 Prozent auf 24,65 EUR) und ATOSS Software (-0,79 Prozent auf 100,00 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 892 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Analysen zu ATOSS Software AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|25,20
|2,23%
|AIXTRON SE
|21,05
|1,01%
|ATOSS Software AG
|99,90
|-1,09%
|Deutsche Telekom AG
|26,91
|0,86%
|freenet AG
|29,28
|1,24%
|Infineon AG
|42,70
|2,14%
|JENOPTIK AG
|22,34
|1,18%
|Nagarro SE
|68,70
|5,37%
|SAP SE
|188,98
|-1,93%
|Siemens Healthineers AG
|44,14
|-0,14%
|SMA Solar AG
|37,36
|7,29%
|TeamViewer
|5,75
|1,68%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 708,48
|1,84%