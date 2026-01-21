TecDAX

3 708,22
66,72
1,83 %
<
TecDAX-Performance 21.01.2026 09:29:23

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Start im Minus

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,08 Prozent tiefer bei 3 643,80 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 560,416 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,031 Prozent auf 3 647,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 646,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 642,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 666,77 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 2,24 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 3 566,78 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 3 789,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 641,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,538 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 599,15 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 3,60 Prozent auf 19,73 EUR), JENOPTIK (+ 2,41 Prozent auf 22,10 EUR), freenet (+ 2,21 Prozent auf 28,68 EUR), Nagarro SE (+ 1,66 Prozent auf 64,45 EUR) und TeamViewer (+ 1,20 Prozent auf 5,48 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), SMA Solar (-1,29 Prozent auf 33,68 EUR), Infineon (-1,06 Prozent auf 40,05 EUR), 1&1 (-1,00 Prozent auf 24,65 EUR) und ATOSS Software (-0,79 Prozent auf 100,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 892 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Es ist ein Fehler aufgetreten!

